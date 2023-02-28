Новиков Макарий Николаев
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Новиков Николай Никитин
Мать: Новикова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
03.03.1901
Мать ребёнка: Новикова Аграфена (Агрипина) Константинова
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Новикова Аграфена (Агрипина) Константинова
Рождение ребёнка
20.07.1907
Дочь: Мария Макарьева
Мать ребёнка: Новикова Аграфена (Агрипина) Константинова
Рождение ребёнка
09.10.1909
Мать ребёнка: Новикова Аграфена (Агрипина) Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно