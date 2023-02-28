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Новиков Макарий Николаев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Новиков Николай Никитин

Мать: Новикова Матрона Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Новиков Алексей Макарьев

Мать ребёнка: Новикова Аграфена (Агрипина) Константинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Новиков Иван Макарович

Мать ребёнка: Новикова Аграфена (Агрипина) Константинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.07.1907

Дочь: Мария Макарьева

Мать ребёнка: Новикова Аграфена (Агрипина) Константинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.10.1909

Сын: Новиков Андрей Макарьев

Мать ребёнка: Новикова Аграфена (Агрипина) Константинова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Аграфена (Агрипина) Константинова

Смерть
Неизвестно
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