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Новиков Иван мл.

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

18.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1867

Отец: Новиков Николай Никитин

Мать: Новикова Матрона Иванова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
25.?.1887

Жена: Новикова Акилина Павлова

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
21.05.1890

Сын: Новиков Иван Иванов

Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1900

Сын: Новиков Семён Иванов

Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Новиков Роман Иванов

Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Новиков Владимир Иванов

Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.01.1909

Сын: Новиков Георгий Иванов

Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Дочь: Евдокия мл.

Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1913

Дочь: Евдокия м.

Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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