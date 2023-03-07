Новиков Иван мл.
Место рождения
Дата рождения18.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
18.06.1867
Отец: Новиков Николай Никитин
Мать: Новикова Матрона Иванова
Бракосочетание
25.?.1887
Жена: Новикова Акилина Павлова
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
21.05.1890
Сын: Новиков Иван Иванов
Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова
Рождение ребёнка
01.09.1900
Сын: Новиков Семён Иванов
Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова
Рождение ребёнка
01.10.1901
Сын: Новиков Роман Иванов
Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова
Рождение ребёнка
21.11.1902
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова
Рождение ребёнка
15.07.1904
Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова
Рождение ребёнка
19.01.1909
Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова
Рождение ребёнка
25.02.1911
Дочь: Евдокия мл.
Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова
Рождение ребёнка
15.02.1913
Дочь: Евдокия м.
Мать ребёнка: Новикова Акилина Павлова
Смерть
Неизвестно