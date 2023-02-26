Новикова Акилина Павлова
Место рожденияс.Муромцево Калужской губ.
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
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Бракосочетание
25.?.1887
Муж: Новиков Иван мл.
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
21.05.1890
Сын: Новиков Иван Иванов
Отец ребёнка: Новиков Иван мл.
Рождение ребёнка
01.09.1900
Сын: Новиков Семён Иванов
Отец ребёнка: Новиков Иван мл.
Рождение ребёнка
01.10.1901
Сын: Новиков Роман Иванов
Отец ребёнка: Новиков Иван мл.
Рождение ребёнка
21.11.1902
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван мл.
Рождение ребёнка
15.07.1904
Отец ребёнка: Новиков Иван мл.
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Новиков Иван мл.
Рождение ребёнка
19.01.1909
Отец ребёнка: Новиков Иван мл.
Рождение ребёнка
25.02.1911
Дочь: Евдокия мл.
Отец ребёнка: Новиков Иван мл.
Рождение ребёнка
15.02.1913
Дочь: Евдокия м.
Отец ребёнка: Новиков Иван мл.
Смерть
Неизвестно