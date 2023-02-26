Новикова Акилина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовикова Акилина Павлова

Новикова Акилина Павлова

avatar

Место рождения

с.Муромцево Калужской губ.

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Павел

Мать: ?

с.Муромцево Калужской губ.
Бракосочетание
25.?.1887

Муж: Новиков Иван мл.

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
21.05.1890

Сын: Новиков Иван Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1900

Сын: Новиков Семён Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Новиков Роман Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1904

Сын: Новиков Владимир Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Новиков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.01.1909

Сын: Новиков Георгий Иванов

Отец ребёнка: Новиков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1911

Дочь: Евдокия мл.

Отец ребёнка: Новиков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1913

Дочь: Евдокия м.

Отец ребёнка: Новиков Иван мл.

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close