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Новикова Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Около 1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1859

Сын: Новиков Николай Николаев

Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1862

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.05.1863

Сын: Новиков Иван Николаев

Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.06.1867

Сын: Новиков Иван мл.

Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Новиков Никифор Николаев

Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин

Рождение ребёнка
1874

Сын: Новиков Макарий Николаев

Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.07.1879

Дочь: Новикова Мария Николаева

Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Около 1903
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