Новикова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиОколо 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1859
Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1862
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин
Рождение ребёнка
06.05.1863
Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин
Рождение ребёнка
18.06.1867
Сын: Новиков Иван мл.
Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин
Рождение ребёнка
20.07.1879
Дочь: Новикова Мария Николаева
Отец ребёнка: Новиков Николай Никитин
Смерть
Около 1903