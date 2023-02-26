Колобаев Яков Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти04.11.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Колобаева Улита Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
14.02.1902
Мать ребёнка: Колобаева Улита Иванова
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
05.07.1904
Мать ребёнка: Колобаева Улита Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1904
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки