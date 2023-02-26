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Колобаев Яков Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

04.11.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Колобаев Василий Васильев

Мать: Колобаева Мавра Потапова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Колобаев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Колобаева Улита Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
14.02.1902

Сын: Колобаев Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Колобаева Улита Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
05.07.1904

Сын: Колобаев Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Колобаева Улита Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1904
д.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от чахотки
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