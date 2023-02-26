Колобаев Сергей Васильев
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.02.1905
Жена: Колобаева Ольга Иванова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1908
Мать ребёнка: Колобаева Ольга Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1910
Сын: Колобаев Иван мл.
Мать ребёнка: Колобаева Ольга Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1911
Мать ребёнка: Колобаева Ольга Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1913
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Колобаева Ольга Иванова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно