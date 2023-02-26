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Колобаев Сергей Васильев

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Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Колобаев Василий Васильев

Мать: Колобаева Мавра Потапова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
09.02.1905

Жена: Колобаева Ольга Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1908

Сын: Колобаев Иван Сергеев

Мать ребёнка: Колобаева Ольга Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Колобаев Иван мл.

Мать ребёнка: Колобаева Ольга Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1911

Сын: Колобаев Георгий Сергеев

Мать ребёнка: Колобаева Ольга Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1913

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Колобаева Ольга Иванова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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