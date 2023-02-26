Колобаев Герасим Васильев
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.01.1900
Рождение ребёнка
03.10.1902
Дочь: Пелагея Герасимова
Мать ребёнка: Колобаева Акилина Васильева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1905
Дочь: Екатерина Герасимова
Мать ребёнка: Колобаева Акилина Васильева
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1905
находящийся на службе солдат
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Елена Герасимова
Мать ребёнка: Колобаева Акилина Васильева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Колобаева Акилина Васильева
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно