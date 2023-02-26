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Колобаев Герасим Васильев

Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Колобаев Василий Васильев

Мать: Колобаева Мавра Потапова

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.01.1900

Жена: Колобаева Акилина Васильева

Рождение ребёнка
03.10.1902

Дочь: Пелагея Герасимова

Мать ребёнка: Колобаева Акилина Васильева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1905

Дочь: Екатерина Герасимова

Мать ребёнка: Колобаева Акилина Васильева

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Военная служба
1905
находящийся на службе солдат
Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Елена Герасимова

Мать ребёнка: Колобаева Акилина Васильева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Колобаева Акилина Васильева

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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