Колобаева (Салина) Акилина Васильева
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.01.1900
Рождение ребёнка
03.10.1902
Дочь: Пелагея Герасимова
Отец ребёнка: Колобаев Герасим Васильев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1905
Дочь: Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Колобаев Герасим Васильев
с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1910
Дочь: Елена Герасимова
Отец ребёнка: Колобаев Герасим Васильев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Герасимова
Отец ребёнка: Колобаев Герасим Васильев
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно