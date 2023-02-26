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Колобаева (Салина) Акилина Васильева

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.01.1900

Муж: Колобаев Герасим Васильев

Рождение ребёнка
03.10.1902

Дочь: Пелагея Герасимова

Отец ребёнка: Колобаев Герасим Васильев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1905

Дочь: Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Колобаев Герасим Васильев

с.Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
22.05.1910

Дочь: Елена Герасимова

Отец ребёнка: Колобаев Герасим Васильев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Колобаев Герасим Васильев

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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