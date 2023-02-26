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Колобаев Александр Павлович

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино

Дата рождения

?.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1925

Отец: Колобаев Павел Яковлевич

Мать: Колобаева Александра Петровна

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная награда
31.10.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1975
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно
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