Колобаев Александр Павлович
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Дата рождения?.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1925
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Военная награда
31.10.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.04.1975
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно