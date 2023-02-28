Колобаева (Матюхина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобаева (Матюхина) Александра Петровна

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Матюхин Пётр Стефанов

Мать: Матюхина Матрона Прокопиева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
20.07.1916

Муж: Колобаев Павел Яковлевич

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1925

Сын: Колобаев Александр Павлович

Отец ребёнка: Колобаев Павел Яковлевич

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Место жительства
1943
Смерть
Неизвестно
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