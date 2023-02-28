Колобаева (Матюхина) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Матюхин Пётр Стефанов
Бракосочетание
20.07.1916
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
?.02.1925
Сын: Колобаев Александр Павлович
Отец ребёнка: Колобаев Павел Яковлевич
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Губино
Место жительства
1943
Смерть
Неизвестно