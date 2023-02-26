Матюхина Матрона Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина Матрона Прокопиева

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Место рождения

д.Вислово

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Прокопий

Мать: ?

д.Вислово
Рождение ребёнка
1879

Сын: Филип Петров

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Любовь Петрова

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.10.1884

Сын: Матюхин Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.04.1888

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Иосиф Петров

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.02.1891

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Матюхин Иван Петров

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Колобаева Александра Петровна

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.04.1904

Сын: Матюхин Афанасий Петров

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхин Пётр Стефанов

Смерть
Неизвестно
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