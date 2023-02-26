Матюхина Матрона Прокопиева
Место рожденияд.Вислово
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Филип Петров
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Любовь Петрова
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
18.10.1884
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
09.04.1888
Дочь: Ирина Петрова
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
01.04.1890
Сын: Иосиф Петров
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
26.02.1891
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Матюхин Иван Петров
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Колобаева Александра Петровна
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
До 1898
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Рождение ребёнка
30.04.1904
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно