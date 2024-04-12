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Георгий/Егор Иванов

Место рождения

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

1726 г.р.

Жена

1761 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1794 г.р.
1799 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Иван Гаврилов

Мать: Евдокия/Авдотья

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
05.05.1779 ст.

Жена: не указана

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Феврония Егорова

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Никифор Егоров

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Настасья Егорова

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Терентий Егоров

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия/Авдотья Дорофеева

Смерть
Неизвестно
Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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