Георгий/Егор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Иван Гаврилов
Мать: Евдокия/Авдотья
Бракосочетание
05.05.1779 ст.
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Феврония Егорова
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Никифор Егоров
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Дмитрий Егоров
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Настасья Егорова
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Терентий Егоров
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно