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Никифор Егоров

Место рождения

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

03.04.1864 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

1761 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1812 г.р.
Около 1819 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Георгий/Егор Иванов

Мать: Евдокия/Авдотья Дорофеева

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Параскева Андреева

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Андреева

Смерть
03.04.1864 ст.
Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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