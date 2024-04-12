Никифор Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смерти03.04.1864 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: Георгий/Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Григорий Никифоров
Мать ребёнка: Параскева Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Андреева
Смерть
03.04.1864 ст.