Евдокия/Авдотья Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Феврония Егорова
Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Никифор Егоров
Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Дмитрий Егоров
Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Настасья Егорова
Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Терентий Егоров
Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Георгий/Егор Иванов
Смерть
Неизвестно