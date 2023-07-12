Евдокия/Авдотья Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия/Авдотья Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.
Около 1793 г.р.
Около 1794 г.р.
1799 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Феврония Егорова

Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Никифор Егоров

Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Дмитрий Егоров

Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Настасья Егорова

Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Терентий Егоров

Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Георгий/Егор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий/Егор Иванов

Смерть
Неизвестно
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