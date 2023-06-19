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Иван Гаврилов

Место рождения

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1723 ст.

Дата смерти

08.09.1803 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.

Отец: Гавриил Тимофеев

Мать: Варвара Евдокимова

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.08.1756 ст.

Сын: Демид/Диомид Иванов

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Георгий/Егор Иванов

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия/Авдотья

Смерть
08.09.1803 ст.
Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область