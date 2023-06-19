Иван Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723 ст.
Дата смерти08.09.1803 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723 ст.
Отец: Гавриил Тимофеев
Мать: Варвара Евдокимова
Рождение ребёнка
07.08.1756 ст.
Сын: Демид/Диомид Иванов
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Георгий/Егор Иванов
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Евдокия/Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия/Авдотья
Смерть
08.09.1803 ст.