Евдокия/Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия/Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Между 1769 и 1788 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1756 ст.

Сын: Демид/Диомид Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Георгий/Егор Иванов

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Гаврилов

Смерть
Между 1769 и 1788 ст.
Невежицы, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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