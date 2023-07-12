Евдокия/Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиМежду 1769 и 1788 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.08.1756 ст.
Сын: Демид/Диомид Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Георгий/Егор Иванов
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Гаврилов
Смерть
Между 1769 и 1788 ст.