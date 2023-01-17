Губина (Губина) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Около 1877
Рождение ребёнка
15.10.1905
Дочь: Павлова Пелагея (Полина) Алексеевна
Отец ребёнка: Губин Алексей
Рождение ребёнка
09.03.1914
Отец ребёнка: Губин Алексей
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Степанова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Губин Алексей
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Губин Алексей