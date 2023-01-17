Губина (Губина) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина (Губина) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1877

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Около 1877
Рождение ребёнка
15.10.1905

Дочь: Павлова Пелагея (Полина) Алексеевна

Отец ребёнка: Губин Алексей

Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Губин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Губин Алексей

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Степанова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Губин Алексей

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Губин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Губин Алексей

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
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