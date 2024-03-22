Степанова (Губина) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Губина) Мария Алексеевна

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Место рождения

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Губин Алексей

Мать: Губина ?

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Валерий Константинович

Отец ребёнка: Степанов Константин Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Степанов Константин Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Константин Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1997
Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Рак
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