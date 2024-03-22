Степанова (Губина) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Губин Алексей
Мать: Губина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Валерий Константинович
Отец ребёнка: Степанов Константин Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Юрий Константинович
Отец ребёнка: Степанов Константин Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1997
Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Рак