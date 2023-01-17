Степанов Константин Кириллович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
25.06.1941
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
223 стрелковый полк 53 стрелковой дивизии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Валерий Константинович
Мать ребёнка: Степанова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Степанова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести