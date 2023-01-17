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Степанов Константин Кириллович

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Место рождения

Щигры, город Щигры, Курская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Щигры, город Щигры, Курская область
Военная служба
25.06.1941
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
223 стрелковый полк 53 стрелковой дивизии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Валерий Константинович

Мать ребёнка: Степанова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Степанова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Мария Алексеевна

Смерть
?.11.1941
Причина смерти: пропал без вести
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