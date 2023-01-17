Губин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1905
Дочь: Павлова Пелагея (Полина) Алексеевна
Мать ребёнка: Губина ?
Рождение ребёнка
09.03.1914
Мать ребёнка: Губина ?
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Степанова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Губина ?
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Губина ?
Смерть
Неизвестно