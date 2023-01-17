Губин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубин Алексей

Губин Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1905

Дочь: Павлова Пелагея (Полина) Алексеевна

Мать ребёнка: Губина ?

Рождение ребёнка
09.03.1914

Сын: Губин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Губина ?

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Степанова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Губина ?

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Губин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Губина ?

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close