Павлова (Губина) Пелагея (Полина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Губина) Пелагея (Полина) Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1905

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1905

Отец: Губин Алексей

Мать: Губина ?

Рождение ребёнка
06.02.1923

Сын: Павлов Борис Петрович

Отец ребёнка: Павлов Петр Илларионович

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Вуколова Ираида Петровна

Отец ребёнка: Павлов Петр Илларионович

Рождение ребёнка
26.07.1928

Дочь: Сударикова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Петр Илларионович

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1953
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