Павлова (Губина) Пелагея (Полина) Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1905
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1905
Отец: Губин Алексей
Мать: Губина ?
Рождение ребёнка
06.02.1923
Отец ребёнка: Павлов Петр Илларионович
Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Вуколова Ираида Петровна
Отец ребёнка: Павлов Петр Илларионович
Рождение ребёнка
26.07.1928
Дочь: Сударикова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Табалицын-Павлов Петр Илларионович
Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1953