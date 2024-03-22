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Павлов Борис Петрович

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Место рождения

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.02.1923

Дата смерти

07.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1923

Отец: Павлов Петр Илларионович

Мать: Павлова Пелагея (Полина) Алексеевна

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
1941
101 танковая бригада
Военная награда
06.01.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
?.04.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
17.08.1944
Литовская ССР
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
04.05.1954

Дочь: Разладина Тамара Борисовна

Мать ребёнка: Павлова Таисия

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакурова Нина Борисовна

Мать ребёнка: Павлова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Таисия

Смерть
07.05.1967
Похороны
Неизвестно
Ликино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
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