Павлов Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения06.02.1923
Дата смерти07.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1923
Военная служба
1941
101 танковая бригада
Военная награда
06.01.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
?.04.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
17.08.1944
Литовская ССР
Орден Красной Звезды
Рождение ребёнка
04.05.1954
Дочь: Разладина Тамара Борисовна
Мать ребёнка: Павлова Таисия
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакурова Нина Борисовна
Мать ребёнка: Павлова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Таисия
Смерть
07.05.1967
Похороны
Неизвестно
Ликино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область