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Павлов Петр Илларионович

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Место рождения

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

05.08.1899

Дата смерти

14.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899

Отец: Павлов-Табалицын Илларион Павлович

Мать: Павлова-Табалицына Матрона Ивановна

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1923

Сын: Павлов Борис Петрович

Мать ребёнка: Павлова Пелагея (Полина) Алексеевна

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Вуколова Ираида Петровна

Мать ребёнка: Павлова Пелагея (Полина) Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1943
Волгоградская область
Похороны
14.01.1943
Большая Ивановка, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
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