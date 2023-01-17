Павлов Петр Илларионович
Место рождения
Дата рождения05.08.1899
Дата смерти14.01.1943
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1899
Рождение ребёнка
06.02.1923
Мать ребёнка: Павлова Пелагея (Полина) Алексеевна
Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Вуколова Ираида Петровна
Мать ребёнка: Павлова Пелагея (Полина) Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.01.1943
Волгоградская область
Похороны
14.01.1943
Большая Ивановка, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область