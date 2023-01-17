Павлов-Табалицын Илларион Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1895
Мать ребёнка: Павлова-Табалицына Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1899
Мать ребёнка: Павлова-Табалицына Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1906
Сын: Павлов Табалицын Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Павлова-Табалицына Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Илларионовна
Мать ребёнка: Павлова-Табалицына Матрона Ивановна
Смерть
Неизвестно