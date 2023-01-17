(Павлова) Анастасия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Анастасия Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов-Табалицын Илларион Павлович

Мать: Павлова-Табалицына Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
07.08.1909

Сын: Алексеев Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Васильевич

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Алексеев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Васильевич

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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