(Павлова) Анастасия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1909
Сын: Алексеев Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Васильевич
Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
1923
Сын: Алексеев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Васильевич
Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно