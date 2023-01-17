Павлова-Табалицына (Павлова-Табалицына) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1895
Отец ребёнка: Павлов-Табалицын Илларион Павлович
Рождение ребёнка
05.08.1899
Отец ребёнка: Павлов-Табалицын Илларион Павлович
Рождение ребёнка
15.08.1906
Сын: Павлов Табалицын Андрей Илларионович
Отец ребёнка: Павлов-Табалицын Илларион Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Илларионовна
Отец ребёнка: Павлов-Табалицын Илларион Павлович
Смерть
Неизвестно