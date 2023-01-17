Павлов Иван Илларионович
Место рождения
Дата рождения14.10.1895
Дата смерти02.08.1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федоровна
Смерть
02.08.1943
Красное, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: Убит на войне
Похороны
Неизвестно
Хвастовичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область