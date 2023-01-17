Павлов Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Иван Илларионович

Павлов Иван Илларионович

avatar

Место рождения

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд

Дата рождения

14.10.1895

Дата смерти

02.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895

Отец: Павлов-Табалицын Илларион Павлович

Мать: Павлова-Табалицына Матрона Ивановна

Жарцы, Смолинская волость, Судогодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федоровна

Смерть
02.08.1943
Красное, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: Убит на войне
Похороны
Неизвестно
Хвастовичи, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close