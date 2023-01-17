(Павлова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Илларионович

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иван Илларионович

Андреево, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Иван Илларионович

Смерть
Неизвестно
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