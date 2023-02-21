Павлова (Павлова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Павлова) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1954

Дочь: Разладина Тамара Борисовна

Отец ребёнка: Павлов Борис Петрович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакурова Нина Борисовна

Отец ребёнка: Павлов Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Борис Петрович

Смерть
1999
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