Павлова (Павлова) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1954
Дочь: Разладина Тамара Борисовна
Отец ребёнка: Павлов Борис Петрович
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вакурова Нина Борисовна
Отец ребёнка: Павлов Борис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1999