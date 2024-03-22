Губин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Губин Алексей
Мать: Губина ?
Военная служба
10.06.1941
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
10 оитпабр РГК
Военная награда
14.09.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Шабалина Надежда Павловна
Мать ребёнка: Губина Александра Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Губина Александра Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982