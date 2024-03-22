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Губин Павел Алексеевич

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Место рождения

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Губин Алексей

Мать: Губина ?

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Военная служба
10.06.1941
Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
10 оитпабр РГК
Военная награда
14.09.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Шабалина Надежда Павловна

Мать ребёнка: Губина Александра Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Губин Александр Павлович

Мать ребёнка: Губина Александра Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губина Александра Лаврентьевна

Смерть
1982
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