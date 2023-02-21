Шабалина (Губина) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалина (Губина) Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Губин Павел Алексеевич

Мать: Губина Александра Лаврентьевна

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