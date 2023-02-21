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Шабалина (Губина) Надежда Павловна
Шабалина (Губина) Надежда Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Губин Павел Алексеевич
1918 г.р.
Мать
Губина (Телегина) Александра Лаврентьевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Губин Павел Алексеевич
Мать:
Губина Александра Лаврентьевна
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