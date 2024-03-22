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Губин Иван Алексеевич

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Место рождения

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

09.03.1914

Дата смерти

18.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1914

Отец: Губин Алексей

Мать: Губина ?

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Болотский, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
18.12.1941
Лагерь: шталаг XI С, Берген-Бельзен — нацистский лагерь
Причина смерти: Замучен в плену фашистами
Похороны
Неизвестно
предположительно - кладбище для военнопленных Хёрстен (кладбище находится в 60-65 км севернее Ганновера, Нижняя Саксония. Ориентир - мемориал Берген-Бельзен) Ряд массовых захоронений 1941г номер 3 предположительно, слева от центра
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