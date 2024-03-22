Губин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1914
Дата смерти18.12.1941
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1914
Отец: Губин Алексей
Мать: Губина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
18.12.1941
Лагерь: шталаг XI С, Берген-Бельзен — нацистский лагерь
Причина смерти: Замучен в плену фашистами
Похороны
Неизвестно
предположительно - кладбище для военнопленных Хёрстен (кладбище находится в 60-65 км севернее Ганновера, Нижняя Саксония. Ориентир - мемориал Берген-Бельзен) Ряд массовых захоронений 1941г номер 3 предположительно, слева от центра