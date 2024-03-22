предположительно - кладбище для военнопленных Хёрстен (кладбище находится в 60-65 км севернее Ганновера, Нижняя Саксония. Ориентир - мемориал Берген-Бельзен) Ряд массовых захоронений 1941г номер 3 предположительно, слева от центра

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