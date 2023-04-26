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Желнов Иван Петрович

Место рождения

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Желнов Пётр Семёнович

Мать: Желнова Татьяна Фёдоровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желнов Лазарь Иванович

Мать ребёнка: Желнова Дарья Захаровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
?.08.1836 ст.

Жена: Желнова Дарья Захаровна

Рождение ребёнка
?.05.1845 ст.

Сын: Желнов Егор Иванович

Мать ребёнка: Желнова Дарья Захаровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Желнов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Желнова Дарья Захаровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Желнов Маркел Иванович

Мать ребёнка: Желнова Дарья Захаровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

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