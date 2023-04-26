Желнов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: Желнов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Желнова Дарья Захаровна
Бракосочетание
?.08.1836 ст.
Жена: Желнова Дарья Захаровна
Рождение ребёнка
?.05.1845 ст.
Сын: Желнов Егор Иванович
Мать ребёнка: Желнова Дарья Захаровна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Желнова Дарья Захаровна
Рождение ребёнка
1853 ст.
Мать ребёнка: Желнова Дарья Захаровна
Смерть
Неизвестно