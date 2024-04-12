Желнов Маркел Иванович
Место рождения
Дата рождения1853 ст.
Дата смерти13.12.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: Желнов Иван Петрович
Мать: Желнова Дарья Захаровна
Военная служба
Между 1875 и 1891
От призыва 1874 года откупился Звание - унтер-офицер
Бракосочетание
До 1891
Рождение ребёнка
20.01.1902 ст.
Сын: Желнов Тимофей Маркелович
Мать ребёнка: Желнова Екатерина Степановна
Смерть
13.12.1911 ст.