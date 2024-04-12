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Желнов Маркел Иванович

Место рождения

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

13.12.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: Желнов Иван Петрович

Мать: Желнова Дарья Захаровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Военная служба
Между 1875 и 1891
От призыва 1874 года откупился Звание - унтер-офицер
Бракосочетание
До 1891

Жена: Желнова Екатерина Степановна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.01.1902 ст.

Сын: Желнов Тимофей Маркелович

Мать ребёнка: Желнова Екатерина Степановна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
13.12.1911 ст.
Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
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