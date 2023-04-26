Желнова Дарья Захаровна
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Желнов Иван Петрович
Бракосочетание
?.08.1836 ст.
Муж: Желнов Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.05.1845 ст.
Сын: Желнов Егор Иванович
Отец ребёнка: Желнов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Желнов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Отец ребёнка: Желнов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно