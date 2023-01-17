Желнов Тимофей Маркелович
Место рождения
Дата рождения20.01.1902
Дата смертиМежду 1962 и 1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1902
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
28.12.1922
Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Желнов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
09.11.1936
Дочь: Баранова Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1942
Сын: Желнов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1942
Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храпова Клавдия Тимофеевна
Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадырова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна
Смерть
Между 1962 и 1964