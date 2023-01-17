Желнов Тимофей Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнов Тимофей Маркелович

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Место рождения

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.01.1902

Дата смерти

Между 1962 и 1964

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1902

Отец: Желнов Маркел Иванович

Мать: Желнова Екатерина Степановна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Желнова Анфиса Васильевна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.12.1922

Сын: Желнов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Желнов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.11.1936

Дочь: Баранова Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.09.1942

Сын: Желнов Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.09.1942

Сын: Желнов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храпова Клавдия Тимофеевна

Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желнов Виктор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадырова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Желнова Анфиса Васильевна

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Между 1962 и 1964
Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
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