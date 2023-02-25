Желнова Анфиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1906 ст.
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
28.12.1922
Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Желнов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
09.11.1936
Дочь: Баранова Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
10.09.1942
Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
10.09.1942
Сын: Желнов Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадырова Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Храпова Клавдия Тимофеевна
Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович
Смерть
1970