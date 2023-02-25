Желнова Анфиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелнова Анфиса Васильевна

Желнова Анфиса Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1906 ст.

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1920

Муж: Желнов Тимофей Маркелович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
28.12.1922

Сын: Желнов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Желнов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.11.1936

Дочь: Баранова Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.09.1942

Сын: Желнов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
10.09.1942

Сын: Желнов Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Желнов Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадырова Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Храпова Клавдия Тимофеевна

Отец ребёнка: Желнов Тимофей Маркелович

Мумра, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close