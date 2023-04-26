Желнов Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Желнова Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
До 1807
Рождение ребёнка
1811 ст.
Мать ребёнка: Желнова Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Желнов Иван Петрович
Мать ребёнка: Желнова Татьяна Фёдоровна
Смерть
Между 1850 и 1858