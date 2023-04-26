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Желнов Пётр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Желнов Прокофий Петрович

Мать ребёнка: Желнова Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
До 1807

Жена: Желнова Татьяна Фёдоровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Желнов Василий Петрович

Мать ребёнка: Желнова Татьяна Фёдоровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Желнов Иван Петрович

Мать ребёнка: Желнова Татьяна Фёдоровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Между 1850 и 1858
Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область