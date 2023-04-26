Желнов Прокофий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Желнов Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желнова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Желнова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.01.1836 ст.
Сын: Желнов Арсений Прокофьевич
Мать ребёнка: Желнова Анисия Фёдоровна
Рождение ребёнка
?.11.1842
Сын: Желнов Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Желнова Анисия Фёдоровна
Смерть
После 1858 ст.