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Желнов Прокофий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Желнов Пётр Семёнович

Мать: Желнова Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнова Анисия Фёдоровна

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Желнов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Желнова Анисия Фёдоровна

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.01.1836 ст.

Сын: Желнов Арсений Прокофьевич

Мать ребёнка: Желнова Анисия Фёдоровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.11.1842

Сын: Желнов Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Желнова Анисия Фёдоровна

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1858 ст.
Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

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