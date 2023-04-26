Желнова Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780 ст.
Дата смерти27.03.1845 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1811 ст.
Отец ребёнка: Желнов Пётр Семёнович
Бракосочетание
До 1807
Рождение ребёнка
1807 ст.
Отец ребёнка: Желнов Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Желнов Иван Петрович
Отец ребёнка: Желнов Пётр Семёнович
Смерть
27.03.1845 ст.