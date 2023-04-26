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Желнова Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780 ст.

Дата смерти

27.03.1845 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1811 ст.

Сын: Желнов Василий Петрович

Отец ребёнка: Желнов Пётр Семёнович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
До 1807

Муж: Желнов Пётр Семёнович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Желнов Прокофий Петрович

Отец ребёнка: Желнов Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Желнов Иван Петрович

Отец ребёнка: Желнов Пётр Семёнович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
27.03.1845 ст.
Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область

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