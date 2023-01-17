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Виногоров Константин Саввич

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1811

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Виногоров Савва Васильевич

Мать: Виногорова Матрона Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1836

Сын: Виногоров Иван Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Василиса Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1839

Сын: Виногоров Пётр Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Василиса Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Степанида Константиновна

Мать ребёнка: Виногорова Василиса Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1842

Сын: Виногоров Александр Константинович

Мать ребёнка: Виногорова Василиса Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Василиса Васильевна

Смерть
1873
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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