Виногоров Константин Саввич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1836
Сын: Виногоров Иван Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Виногоров Пётр Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Степанида Константиновна
Мать ребёнка: Виногорова Василиса Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Виногоров Александр Константинович
Мать ребёнка: Виногорова Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1873