Виногорова Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова Матрона Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Виногоров Фёдор Саввич

Отец ребёнка: Виногоров Савва Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1811

Сын: Виногоров Константин Саввич

Отец ребёнка: Виногоров Савва Васильевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Савва Васильевич

Смерть
Неизвестно
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