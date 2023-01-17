Виногорова Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногорова Василиса Васильевна

Виногорова Василиса Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Виногоров Иван Константинович

Отец ребёнка: Виногоров Константин Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1839

Сын: Виногоров Пётр Константинович

Отец ребёнка: Виногоров Константин Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Степанида Константиновна

Отец ребёнка: Виногоров Константин Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1842

Сын: Виногоров Александр Константинович

Отец ребёнка: Виногоров Константин Саввич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Константин Саввич

Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close