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Виногоров Александр Константинович

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1842

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Виногоров Константин Саввич

Мать: Виногорова Василиса Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1867

Сын: Виногоров Иван Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1868

Сын: Виногоров Иван Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1870

Сын: Виногоров Порфирий Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Сын: Виногоров Василий Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ефросинья Александровна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1878

Сын: Виногоров Михаил Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Николай Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Александр Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Мария Макаровна

Смерть
1898
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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