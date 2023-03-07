Виногоров Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Рождение ребёнка
1867
Сын: Виногоров Иван Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Виногоров Иван Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Виногоров Порфирий Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Виногоров Василий Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ефросинья Александровна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Виногоров Михаил Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Николай Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виногоров Александр Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Мария Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1898