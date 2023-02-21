Виногорова (Мусина) Мария Макаровна
Место рожденияНемецродо, Марий Эл, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Виногоров Иван Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович
Сын: Виногоров Иван Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович
Сын: Виногоров Порфирий Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович
Сын: Виногоров Василий Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович
Дочь: Ефросинья Александровна
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович
Сын: Виногоров Михаил Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович
Сын: Виногоров Александр Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович
Сын: Виногоров Николай Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович