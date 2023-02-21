Виногорова (Мусина) Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Мусина) Мария Макаровна

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Место рождения

Немецродо, Марий Эл, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Немецродо, Марий Эл, Россия
Рождение ребёнка
1867

Сын: Виногоров Иван Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1868

Сын: Виногоров Иван Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1870

Сын: Виногоров Порфирий Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1874

Сын: Виногоров Василий Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ефросинья Александровна

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1878

Сын: Виногоров Михаил Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виногоров Николай Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Константинович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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