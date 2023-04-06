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Виногоров Александр Александрович

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виногоров Александр Константинович

Мать: Виногорова Мария Макаровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Сын: Виногоров Александр Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Аркадий Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Пелагея Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровикова Евгения Александровна

Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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