Виногоров Александр Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Виногоров Александр Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виногоров Аркадий Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровикова Евгения Александровна
Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Виногорова Пелагея Романовна
Смерть
Неизвестно