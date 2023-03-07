Виногоров Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виногорова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Виногоров Олег Александрович
Мать ребёнка: Виногорова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941
Причина смерти: На войне