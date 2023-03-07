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Виногоров Александр Александрович

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1909

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Виногоров Александр Александрович

Мать: Виногорова Пелагея Романовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виногорова Александра Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1939

Сын: Виногоров Олег Александрович

Мать ребёнка: Виногорова Александра Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Александра Михайловна

Смерть
1941
Причина смерти: На войне
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