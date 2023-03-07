Виногорова (Виногорова) Пелагея Романовна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1909
Сын: Виногоров Александр Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Александрович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виногоров Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Виногоров Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яровикова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Виногоров Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Виногоров Александр Александрович
Смерть
Неизвестно