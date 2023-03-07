Виногорова (Виногорова) Пелагея Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Виногорова) Пелагея Романовна

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Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Виногоров Роман Ильич

Мать: Виногорова Прасковья Андреевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Сын: Виногоров Александр Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1914

Сын: Виногоров Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Виногоров Александр Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виногоров Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яровикова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Виногоров Александр Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Виногоров Александр Александрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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