Виногоров Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Виногоров Василий Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сира Ивановна
Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Виногоров Алексей Иванович
Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915