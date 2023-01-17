Виногоров Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиногоров Иван Константинович

Виногоров Иван Константинович

avatar

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1836

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Виногоров Константин Саввич

Мать: Виногорова Василиса Васильевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1866

Сын: Виногоров Василий Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сира Ивановна

Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1875

Сын: Виногоров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Виногорова Васса Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Васса Михайловна

Смерть
1915
Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close