Виногоров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1885
Сын: Виногоров Иван Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Апполинария Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мусина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1891
Сын: Виногоров Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1893
Сын: Виногоров Константин Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1897
Сын: Виногоров Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мосунова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно