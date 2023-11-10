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Виногоров Василий Иванович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Виногоров Иван Константинович

Мать: Виногорова Васса Михайловна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1885

Сын: Виногоров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Апполинария Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мусина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1891

Сын: Виногоров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1893

Сын: Виногоров Константин Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1897

Сын: Виногоров Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мосунова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Виногорова Мария Кузьминична

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виногорова Мария Кузьминична

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